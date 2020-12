Наказанието на Русия влезе в сила

Спортният арбитражен съд (КАС) в Лозана потвърди санкциите на Световната антидопингова агенция (УАДА) срещу руския спорт, но намали валидността им от четири на две години. Това означава, че състезателите на страната са лишени от възможността да участват на олимпийски и параолимпийски игри, както и на световни първенства под национален флаг за срок от две години, обявиха от КАС.

Russia is banned from international sports events for 2 years, including the Tokyo Olympics and Qatar World Cup.



It follows accusations of state-backed doping and officials tampering with tests to cover it up. Russians can still compete, but not under Russia's anthem or flag.