Легрейд с втора победа за Световната купа, провал за българите в Хохфилцен

Стурла Холм Легрейд спечели надпреварата, след като измина трасето за 23:04.9 минути и не допусна грешка в двете стрелби. За него това е втори успех за сезона и втори в кариерата, след като триумфора в индивидуалната дисциплина на 20 км в първия старт за сезона в Контиолахти (Финландия).

Sturla Holm Laegreid becomes the first man to win two competitions this winter - it's a @NSSF_Biathlon quadruple victory in the Hochfilzen!



Rewatch the men's sprint on https://t.co/bk5aBBaMLg pic.twitter.com/jeUA7W5pvy — IBU World Cup (@IBU_WC) December 17, 2020

Втори завърши Йоханес Дале на 7.9 секунди без пропусната мишена, а трети е носителят на Кристалния глобус за последните два сезона Йоханес Тингес Бьо на 19.9 секунди с две грешки в стрелбата.

На четвърта позиция е Ветле Кристиансен на 42.5 секунди с една сгрешена мишена.



Българите се представиха разочароващо и не се класираха за преследването и масовия старт в събота и неделя. С най-предно класиране е Димитър Герджиков - 69-и с три грешки и пасив от 2:51.1 минути. Антон Синапов е 81-и на 3:15.9 минути с две грешки, Владимир Илиев зае 82-о място с изоставане от 3:16.5 минути, а Благой Тодев е 98-и с три пропуснати мишени и на 4:10.5 минути след победителя.

More Norwegian tears of happiness in Hochfilzen!



"It was amazing on the skis today. The wax team did a really good job" - and so did he: Sturla Holm Laegreid gets the second World Cup victory of his career. #HOC20 pic.twitter.com/xEuq8oHYpx — IBU World Cup (@IBU_WC) December 17, 2020 В състезанието участваха 108 биатлонисти.



В класирането за Световната купа след седем старта води Йоханес Тингес Бьо с 344 точки, пред Себастиан Самюелсон (Швеция) с 286 точки, който днес остана пети. На трета позиция е Йоханес Дале с 276 точки, следван от Стурла Холм Легрейд с 275.

This is the Top 10 of #biathlon Sprint @#HOC20. A great day for Team Norway. 4 skiers dominated the Top 4 spots!! Viva, Norway! A so-so day for Team France & Team Sweden. They sent 2 skiers each to the Top 10. But nobody stood on the podium. pic.twitter.com/0QtllivTAu — (@NiwakaFerreris) December 17, 2020

Владимир Илиев е 57-и с 12 точки, а Димитър Герджиков - 66-и с 2 точки.



Спринтът на 7.5 км за жени е утре от 15.15 часа в Хохфилцен.

