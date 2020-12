НБА Почивката свърши: ЛеБрон и Дейвис се завърнаха в игра за Лейкърс 17 декември 2020 | 14:36 Прочетена 92 0



Locked it down. Catch you Friday pic.twitter.com/2FcztDjmkr — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 17, 2020 Големите звезди на Лейкърс - ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис, записаха първото си участие в тазгодишната серия от приятелски срещи. Краля престоя 15 минути на паркета, за които се разписа с 11 точки, докато Веждата вкара 10 пункта за 18 минути.



Bron and Brow back on the floor pic.twitter.com/dvWvSzFLg4 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 17, 2020 Отборът на Лос Анджелис Лейкърс продължава да трупа победи в предсезонна подготовка. В поредна жертва на шампионите се превърна Финикс Сънс, който отстъпи със 107:112 (25:21, 19:32, 39:16, 24:43) , въпреки че водеше с цели 14 точки в началото на последната четвърт. Успехът е трети пореден за "езерняците", които ще изиграят още една контрола със "слънцата" в събота сутрин, преди да дадат началото на редовния сезон срещу ЛА Клипърс другата седмица.Големите звезди на Лейкърс - ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис, записаха първото си участие в тазгодишната серия от приятелски срещи. Краля престоя 15 минути на паркета, за които се разписа с 11 точки, докато Веждата вкара 10 пункта за 18 минути. Кайл Кузма бе най-резултатен за "езерняците" с 23 точки, Тейлън Хортън-Тъкър продължава с великолепната си игра и този път остави 18 точки и 5 борби за 24 минути, Джеймс и Монтрез Херъл вкараха по 11 точки, а Дейвис и Куин Кук допълниха с по 10. За Финикс ДиАндре Ейтън регистрира 21 точки и 9 борби, Девин Букър завърши с 16 и 7 асистенции, Джевон Картър отбеляза 15 точки, а Джей Краудър и Майлс Бриджис приключиха с по 11 и 10 точки съответно.

