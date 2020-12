Хардън с нелепо оправдание за приключенията си в Атланта и Вегас

Недоволната звезда на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън бе хванат натясно от репортерите след първата си изява за новия сезон с екипа на "ракетите". Брадата игра при победата на тима над Сан Антонио в контролна среща, като се разписа с 12 точки и 4 асистенции. След двубоя обаче Хардън веднага бе запитан защо е решил да пирува в Атланта и Лас Вегас и следователно защо е пропуснал първите отборни тренировки на Хюстън.

James Harden says he was training for the season in Atlanta and Vegas with his personal trainers pic.twitter.com/Z81z3DtR3B