Ленърд: Щастлив съм, че избрах Клипърс вместо Лейкърс

Кауай Ленърд призна, че е останал щастлив от решението си да подсили отбора на Лос Анджелис Клипърс през лятото на 2019-а година. Звездата на калифорнийци разкри при гостуването си в шоуто на Джими Кимъл, че е бил много близо до трансфер в ЛА Лейкърс, но е избрал Клипърс заради възможността да играе в един отбор с Пол Джордж.

"Решението ми да премина в Клипърс ме направи щастлив. Бях много близо до Лейкърс, наистина близо, но когато Клипърс ми предоставиха възможността да играя с Пол Джордж, то вече беше лесно да взема решение. Казах си: "Да започваме", каза двукратният шампион от НБА.

Kawhi on his decision to join Clippers over the Lakers:



“I'm happy with my decision. I was very close. Real close. But when [the Clippers] presented the opportunity to play with Paul, it was easy, it was a yes.”



(via @JimmyKimmelLive, h/t @TopBallCoverage) pic.twitter.com/WPNKy7YZQ5