Калабрия е готов да продължи договора си с Милан

Защитникът на Милан Давиде Калабрия е близо до удължаване на договора си с клуба. 24-годишният италианец ще подпише споразумение до лятото на 2024 г. според Calciomercato. Страните вече са постигнали принципно съгласие. Остава да бъдат уредени последните формалности. Калабрия, който печели 1 милион евро годишно, ще получи увеличение на заплатата. Защитникът е изиграл 11 мача в Серия "А" през този сезон.

@86_longo: In recent weeks Massara and Maldini have had contacts with football agency "You First" which represents Davide Calabria. Things are moving towards an extension until 2024 with an adjustment to his €1M salary.

