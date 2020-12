Ериксен има предпочитана дестинация

Халфът на Интер Кристиан Ериксен се надява през зимата да играе в нов клуб, като предпочитаната от него опция е Пари Сен Жермен, пише "Гадзета дело спорт".

Датчанинът не се радва на много игрово време при Антонио Конте през този сезон и затова е готов дори на преотстъпване през януарския трансферен прозорец. Вариантите пред Ериксен са няколко, като според изданието той предпочита да отиде в ПСЖ пред възможността да се върне в Англия с екипа на Манчестър Юнайтед или Арсенал. Интер пък са свързвани с полузащитника на парижани Леандро Паредес, така че не е изключена размяна между двата отбора.

Fabrizio Romano on @podcastherewego: "PSG sporting director has always been a fan of Christian Eriksen , It's a great opportunity for them. So pay attention more to PSG than English clubs." #InterMilan #PSG pic.twitter.com/q8VsQn42qY