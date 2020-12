Лапорта: Случаят на Меси е уникален, имам късмета да разполагам с доверието му

Кандидатът за нов президент на Барселона Жоан Лапорта коментира несигурното бъдеще на Лионел Меси на "Камп Ноу". Бившият шеф на клуба се надява, че ще успее да задържи суперзвездата при каталунците, ако спечели предстоящите избори за ръководния пост.

"Ще използваме всички наши умения, за да остане Меси при нас. Продажбата на Кристиано Роналдо от страна на Реал Мадрид беше при други обстоятелства, случаят на Меси е уникален. Той би могъл да бъде сред малкото футболисти като Пеле, които са играли само в един отбор. Лео не се вълнува само от пари. Ще му направим добра финансова оферта, но няма да достигнем до това, което могат да му предложат други клубове. С Лео имам много добри взаимоотношения. Той обича Барселона. Убеден съм, че той иска новият президент да му направи предложение. То ще се основава на конкурентоспособен отбор, който може да спечели Шампионската лига. Ако аз направя това предложение, ще го изпълня. Имам късмета да разполагам с доверието на Лео. Сега обаче не е моментът да говоря за Меси - първо трябва да стана президент", заяви Лапорта пред "Радио Марка".

Joan Laporta: "Messi is looking forward to the new Barça president making a proposal. Leo knows that if I promise him a competitive team, I will deliver. He himself has told me that I have always delivered. I have earned his credibility" [via @BlazquezFont] #EstimemElBarca pic.twitter.com/qn4JI01xwR