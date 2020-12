Бойни спортове Националните треньори по кикбокс: Състезателите ни показаха изключителен боен дух в Сърбия 16 декември 2020 | 13:41 Прочетена 107 0



Състезанието беше проведено през изминалия уикенд (11-13 декември) под егидата на Световната асоциация на кикбокс и организациите WAKO, а България беше представена от 42 кикбоксьори. Въпреки силната конкуренция от общо 374 състезатели, родните бойци станаха първи на ринг, татами и в общото крайно класиране. Стартовият списък наброяваше представители на 58 клуба от 6 държави - България, Сърбия, Македония, Черна гора, Молдова, Босна и Херцеговина. Заради пандемията от Ковид-19 това бе и първото участие на кикбоксьорите ни зад граница тази година. Вълев каза: "Няма как да отличавам един или друг състезател. Мога да кажа, че съм доволен от всички и се надявам единствено да продължат да надграждат своите умения.



Като национален треньор оценявам представянето на нашите бойци като перфектно, макар отборът, с който отидохме в Сърбия, да е почти нов. Има много нови състезатели - някои от тях дебютираха при мъжете, а други - при юношите".

Вторият селекционер Станислав Бахчеванов добави: "Много съм доволен от всички. От духа, който проявиха, от желанието за победа, от това как отстояваха всеки свой мач, всяка своя победа и представяне. Доволен съм особено много от онези състезатели, които направиха по 2-3 мача като Никола Николов (кат. до 81 кг - Мъже), Виктор Иванов (категория до 67 кг), който не остави шанс на нито един противник и ги нокаутира, Георги Атанасов (67 кг юноши старша възраст) също безапелационно побеждаваше своите противници. Невероятни боеве направи и Димитър Стоянов, който на финала излезе с почти счупена ръка. Много добре се представиха и братята Велчовски - Михаил и Никола. Видях страхотен хъс и страхотни удари. Показаха, че вървят в правилната посока и скоро ще защитават честта ни на международния ринг на ниво европейски и световни шампионати".

Бахчеванов не пропусна Мариян Пектов (юноши младша възраст) и Мартин Копривленски, за които "Balkans Best Fighters" е дебют на международната кикбокс сцена. По отношение на подготовката националният селекционер заяви, че тя е протекла при много добри условия.



"Имахме два подготвителни лагера. Беше изготвен индивидуален план за всяка среща, който беше спазен почти от всички. Тактиката ни беше да пресираме противниците, да поддържаме едно високо ниво, да държим центъра на ринга и ако успеем, да ги нокаутираме. Много от състезателите се справиха перфектно с тази задача като братята Велчовски. Въпреки че някъде съдийските решения повлияха на някои от резултатите, смятам, че успяхме да наложим стила, който проповядваме треньорите. Освен това мисля, че разсъждаваме по един и същи начин да убедим момчетата и да ги накараме да мислят като бойци, като победители. Винаги гоним първото място и даваме всичко за него. Това, което трябва да направим сега, е да продължаваме да надграждаме. Винаги съм искал бойците да гонят победата, за да може един ден да станат и световни шампиони. Към този връх се стреми всеки един от тях", завърши Бахчеванов.

