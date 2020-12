Завръщането на Ибрахимович и Кяер се отлага

Голмайсторът на Милан Златан Ибрахимович и опитният бранител Симон Кяер не попаднаха в състава на Стефано Пиоли за днешното гостуване на Дженоа.

Смята се обаче, че 39-годишният нападател ще е на разположение за мача със Сасуоло през този уикенд. Датският защитник също е близо до завръщане на терена. Другите отсъстващи са Исмаел Бенасер и Матео Габия, за когото "Кориере дела Сера" твърди, че ще се възстановява около 6 седмици. Междувременно, Алексис Салемакерс намери място в групата на отбора, след като пропусна равенството 2:2 срещу Парма.

