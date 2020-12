НБА Сакраменто излъга Голдън Стейт след тройка със сирената, Хардън се завърна за Хюстън (видео) 16 декември 2020 | 12:20 - Обновена Прочетена 201 0



Joel Embiid leads all scorers with 18 PTS at the half on TNT! #NBAPreseason pic.twitter.com/Lk1OiAOuRD — NBA (@NBA) December 16, 2020 В контролата между Хюстън и Сан Антонио суперзвездата на "Ракетите" Джейм Хардън, чието бъдеще в тима продължава да е несигурно, направи пердсезонния си дебют и отбеляза 12 точки. Пойнт гардът Джон Уол пък отново показа, че е във форма след доста дългото си отсъствие заради контузии. Новопривлеченият от Рокетс след сделката за Ръсел Уестбрук с Вашингтон Уизардс Уол записа 15 точки, а толкова реализира и Бен МакЛимор от пейката. Лони Уокър бе най-резултатен за "Шпорите" със 17 точки, а Дежонте Мъри се отчете с 13. Предсезонните контроли на отборите от НБА продължават с пълна сила. Както е известно новият сезон започва на 22 декември. През изминалата нощ се изиграха три приятелски срещи, като в може би най-интересната от тях Сакраменто Кингс излъга със 114:113 Голдън Стейт Уориърс след победен кош със сирената на... Кайл Гай. Гардът демонстрира уменията си в стрелбата от далечно разстояние, реализирайки цели 6 тройки от само 10 опита за едва 21 минути игра. Последната си тройка той вкара в последната секунда, когато резултатът бе 113:111 за "Воините".Гай завърши мача с най-много точки за "Кралете" - 20. С 18 се отчете снайперът Бъди Хийлд, който пък бе 5-10 от зоната за три точки, а 17 добави голямата звезда на тима Ди'Аарън Фокс. 11 точки, 9 борби и 4 "чадъра" за само 15 минути записа новото попълнение Хасан Уайтсайд, а мачът отбеляза и завръщането след дълго отсъствие заради контузии на младия талант Марвин Багли. Избраният под №2 в Драфта през 2018 година център/тежко крило бе в стартовата петица и записа 9 точки и 4 борби за 16 минути.Стеф Къри пък показа, че след дългото си отсъствие заради травма на лявата ръка не е забравил реализаторските си способности. 32-годишният пойнт гард отбеляза 29 точки за 28 минути, като бе 5-13 от тройката. Маркийз Крис бе другият играч на Уориърс, който се отличи с изявите си снощи. Той реализира 17 точки от пейката, като бе 7-11 в стрелбата от игра и 3-4 от зоната за три точки, а добави и 9 борби.Дреймонд Грийн и избраният под №2 в Драфта тази година център Джеймс Уайзман не играха за Уориърс. Както е известно, Голдън Стейт не може да разчита за новия сезон на един от топстрелците в лигата Клей Томпсън, който е тежко контузен.В другите две контроли, които се изиграха снощи, Филаделфия Севънтисиксърс надигра Бостън Селтикс със 108:99, а Хюстън Рокетс се наложи над Сан Антонио Спърс със 112:98. В мача между Селтикс и Сиксърс най-резултатен бе гардът на Фили Шейк Милтън с 19 точки за 23 минути от пейката. Джоел Ембийд записа 18 точки за 17 минути а по 16 и 10 добавиха съответно Тобаяс Харис и Бен Симънс. Звездите на "Келтите" пък нямаха ден, като Джейсън Тейтъм, Джейлън Браун и Маркъс Смарт отбелязаха общо 19 точки. Най-резултатен за Бостън беше новото попълнение Джеф Тийг с 18 точки, а с представянето си впечатли и новобранецът Пейтън Причард, който добави 16 точки.В контролата между Хюстън и Сан Антонио суперзвездата на "Ракетите" Джейм Хардън, чието бъдеще в тима продължава да е несигурно, направи пердсезонния си дебют и отбеляза 12 точки. Пойнт гардът Джон Уол пък отново показа, че е във форма след доста дългото си отсъствие заради контузии. Новопривлеченият от Рокетс след сделката за Ръсел Уестбрук с Вашингтон Уизардс Уол записа 15 точки, а толкова реализира и Бен МакЛимор от пейката. Лони Уокър бе най-резултатен за "Шпорите" със 17 точки, а Дежонте Мъри се отчете с 13. 0



