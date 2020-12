Гуардиола: Трябва да печелим подобни мачове, ако искаме да сме на върха

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола изрази разочарованието си от домакинското равенство 1:1 с Уест Бромич. Той подчерта колко важно за неговия отбор е да печели подобни мачове, ако иска да се бори за първото място в класирането.



"През второто полувреме направихме всичко възможно, просто не успяхме да вкараме. Създадохме достатъчно положения, за да спечелим мача. Мисля, че отправихме 26 удара. Просто трябва да пратиш топката в мрежата, изпитвахме трудности с това. Трябва обаче да бъдем оптимисти. Не става въпрос за липса на увереност. Серхио Агуеро беше контузен четири месеца. Създаваме положения, просто не можем да ги реализираме.

Pep Guardiola: "If we want to be there [at the top of the #PL] we have to win these games. All respect to West Bromwich, but we know it."



