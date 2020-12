Милан празнува своя 121-ви рожден ден

Отборът на Милан днес навършва 121 години от своето създаване на 16.12.1899 г. С времето клубът се превръща от един от най-големите грандове в Италия и Европа.

"Росонерите" са най-титулуваният италиански тим в международен план. Те могат да се похвалят с цели 7 трофея от КЕШ/ШЛ, като отстъпват единствено на Реал Мадрид (13) в това отношение. Освен това те имат и 2 спечелени КНК, 5 Суперкупи на Европа, 3 Междуконтинентални купи и 1 трофей от Световното клубно първенство. Това прави международните им трофеи 18 на брой. Точно толкова са и завоюваните от тях титли на Италия, колкото има и градският съперник Интер, като само Ювентус (36) ги изпреварва. Към колекцията си от трофеи "Дявола" е добавил също така 5 Купи на Италия и 7 Суперкупи на страната.

121 #ACMilan, our one true L E

Send us your birthday messages!

Buon compleanno, Milan! Adesso aspettiamo i vostri auguri #SempreMilan pic.twitter.com/RcRJcB7qLE