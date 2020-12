ММА Конър Макгрегър спаси ирландски клуб от фалит 16 декември 2020 | 09:11 - Обновена Прочетена 347 0



Собственикът на залата за бойни спортове SBG Портарлингтън Филип Мулпитер беше на път да затвори клуба, тъй като кризата от коронавирус го удари финансово. В петък той написа следното:



"Днес затваряме вратите си за последно. За съжаление трябва да прекратим съществуването на залата си. Няма как да ви опиша колко съм съкрушен. Пандемията от коронавирус повлия на дейността ни и не можем да издържаме вече клуба. Заради натрупаните сметки за наем по време на локдауна няма как да продължим. Надяваме се когато ваксината се появи и животът ни се върне към нормалното, тогава да получим възможност да изградим SBG в Порт отново."



Малко преди да закрие залата си обаче, Конър Макгрегър се е свързал със своя приятел и бивш тренировъчен партньор. Бившият шампион на UFC е казал на Мулпитер, че ще му изпрати толкова пари, колкото са му нужни, за да не затваря залата си. Мулпитър не разкрива точната сума, но сподели че няма да има притеснения за близките година-две.



"Просто се разплаках," сподели собственикът на залата пред ESPN. "Не знаех какво да му кажа. Ще му бъда вечно благодарен. Той на практика спаси нашата малка общност. Думите не могат да опишат това, което направи той за нас. Знам че в медиите излизат лоши неща за него. Но хората не говорят за добрите работи, които прави той, а той ги прави постоянно. Конър обаче не търси признание на това. Не търси медиите да отразяват благотворителните му дела."

View this post on Instagram A post shared by SBG Portarlington (@sbgport) Мулпитър и Макгрегър се познават откакто тренираха заедно в SBG Ireland през 2018-та, а SBG Портарлингтън е клон на известния клуб. Макгрегър е дал обещание да подкрепи и Gaelic Atlantic Martial Arts - турнир за аматьорски ММА и жиу-житцу, чиито собственик е Мулпитър.



"Конър планира да вкара сина си в нашата организация, Gaelic Atlantic Martial Arts," споделя Мулпитър, който е ветеран от ММА с 16 битки в Bellator и Cage Warriors. Той знае какво правим за нашата общност. Разбира дейността ни и иска да поддържа ММА жив. След тези тежки времена ще трябва да изградим наново всичко в Ирландия. Хубаво е, че имаме някой като Конър, който действа и ни помага да се върнем там, където бяхме."



