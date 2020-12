Пирло: Не съм учуден от постоянството на Аталанта

Наставникът на Ювентус Андреа Пирло подходи с голямо уважение към Аталанта, който е утрешният съперник на неговия тим.

"Това ще бъде труден мач срещу много силен отбор. Видяхме техния прогрес не само в Серия "А", но и в Шампионската лига. Така че ще ни е трудно и трябва да ги възприемем като топ клуб. Не съм учуден от тяхното постоянство, защото те се представят така вече няколко години в резултат на работата на треньора и клуба. Дължим им голямо уважение. Джан Пиеро Гасперини започна тук, в академията на Ювентус, и се е представял добре на всяко място, на което е бил. Неговият стил на игра е много специфичен и идеите му се отплащат с резултати.

