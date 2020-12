Италия Рома се обвърза дългосрочно с един от талантите си 15 декември 2020 | 18:43 - Обновена Прочетена 292 0



От Рома официално обявиха, че са подновили договора на 18-годишния ляв бек Рикардо Калафиори до лятото на 2025 г. Юношата на клуба дебютира за първия състав през този сезон, записвайки до момента три мача, в които има и един гол. "Невероятно щастлив съм. Това е важна стъпка за мен, мечтаех си го още от дете. За мен това значи много. Мисля, че това важи за всяко момче, което е преминало през академията и което си мечтае да пробие в първия състав. Сега изглежда, че аз съм го направил и може би все още не съм го осъзнал напълно. Няма по-добро чувство на света", заяви радостният Калафиори пред клубния сайт. From the academy to the pros



Riccardo Calafiori has signed a new long-term contract with the club! #ASRoma — AS Roma English (@ASRomaEN) December 15, 2020

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 292

