Конте: Има много претенденти за титлата, но накрая само един ще я спечели

Наставникът на Интер Антонио Конте коментира борбата за Скудетото преди утрешния сблъсък между "нерадзурите" и Наполи.

"Когато чуя за изискването да спечелим първенството, това ме кара да се усмихвам. Има много отбори, като всички те стартират с амбицията да играят важна роля и да се опитат да спечелят шампионата. Накрая обаче само един ще триумфира. В последните девет години това е един и същ отбор. През последните няколко сезона Наполи бяха големият конкурент на Ювентус, миналата кампания обаче ние заехме тяхното място. Нашата цел, както и тяхната, е да се борим до самия край. Тази година, поне засега, има по-голям баланс в първенството. Директните сблъсъци са по-важни не само за класирането, но също и за характера. Победите в тях те правят по-силен, дават ти сигурност. Утрешният мач определено е стимулиращ, той ще ни помогне да направим оценки.

Трябва да намерим баланс в нас самите, без да обръщаме внимание на останалите. Нека да не се вълнуваме прекалено много след победите и да не сме толкова депресирани след провалите. Миналия сезон също вкарвахме много, но сега получаваме повече голове. Балансът е от ключово значение. Започвам да свиквам с факта, че каквото и да кажа, то винаги се възприема по негативен начин. Бях спокоен на моя пресконференция, а след това ме обвиняваха, че вече не съм себе си и че съм се предал. Сега ми казвате точно обратното. Нека кажем, че трябва да намеря средно положение.

