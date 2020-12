Димитриъс Джонсън: Няма да се върна в UFC

Легендарният боец

не иска повече да се бие за UFC. Преди време той беше разменен за Бен Аскрен и акостира в азиатската организация ONE Championship. 34-годишния американец се представи много силно в ONЕ и успя да спечели турнира им в категория муха.

Димитриъс спечели първите си 3 битки под техния банер и сега ще мери сили с шампионът Адриано Мораеш на 24-ти февруари 2021 година в Сингапур. "Mighty Mouse" е с рекорд 30-3-1 в ММА и се намира в серия от 3 поредни победи. Той приключва 17 от своите битки и не е губил с приключване в ММА.

Димитриъс прекара няколко години в UFC и успя да защити титлата си 11 поредни пъти, което е рекорд. За съжаление Дейна Уайт така и не го оцени и планираше да закрие категорията, защото Джонсън не продавал. Опитния ветеран вече е щастлив в ONE и планира да завърши кариерата си там. Ето какво каза Джонсън за бъдещето си:"Не искам повече на свалям до 56 килограма. Казвам ви го сега. Това е прекалено много работа. Аз си движа на 58 килограма, нямам мазнини и съм в добра форма. Няма да е здравословно за черния дроб да свалям на 56 килограма. Вече остарявам и трябва да следя тези неща. Остават ми още много битки от моя договор с One Championship. Аз ще приключа моята кариера под банера на One Championship. Не искам да се връщам на старото място. Това е последната ми спирка в ММА."