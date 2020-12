ММА Томпсън: Бутането на Хамзат Чимаев е шамар за останалите бойци 15 декември 2020 | 08:43 - Обновена Прочетена 239 0



Двамата ще се бият следващия месец, а победителят почти сигурно ще получи шанс за титлата. 26-годишният чеченец е уверен в качествата си и е еднакво добър в стойка и на земята. Даниел Кормие не спира да го хвали и се изхвърли, че Чимаев щял да бъде двоен шампион в края на 2021 година.



Не е ясно какво крие бъдещето за този боец, но Томпсън не е фен на това, че от UFC не спират да го бутат. Стивън е бесен, защото това било шамар за всички, които работят здраво в категорията. Ето какво сподели Томпсън за Чимаев:

"Мисля, че Хамзат Чимаев е номер 15 в ранглистата на полусредна категория, в което няма смисъл. Знам, че той има 1 победа в полусредна категория над Маккий, който е в серия от загуби и се бие в лека категория. Няма смисъл в това, защото той пререди момчета, които здраво се трудят за своите позиции.



Боец, който е номер 15 получи битка с номер 3 в категорията и това е смешно. Аз се преборих с убийци, за да стигна в топа на категорията и Леон също го направи. Едуардс трябваше да победи 8 бойци, за да влезе в топ 3. Аз също се бих с корави бойци, а това момче Чимаев просто пререди останалите.



Мисля, че това е шамар за всички, които си скъсаха задниците от работа. Мисля, че ще му дадат шанс за титлата при победа над Леон. Това е моята прогноза. Замислих се за това и ми стана ясно.







