НБА Клипърс готвят още трансфери? 14 декември 2020 | 17:15



Several execs believe the Clippers will trade Pat Bev and Lou Will



“They’ve ultimately talked about chemistry issues, so I’m shocked Lou Williams is still there. I’m shocked Pat Beverley is still there... I can’t imagine (them) being on the team much longer.”



(via @sam_amick) pic.twitter.com/CLz6YNNg8K — Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) December 12, 2020 Съществува вероятност за още промени в състава на Лос Анджелис Клипърс. Авторитетният репортер на "The Athletic" Сам Емик съобщава, че гардовете Лу Уилямс и Патрик Бевърли може и да сменят клубната си принадлежност преди началото на сезона. През миналата кампания Уилямс бе сред водещите реализатори на Клипърс със своите средно по 18.2 точки на мач в 65 двубоя от редовния сезон. В плейофите обаче продуктивността на 34-годишния ветеран значително се понижи и показателите му спаднаха до само 12.8 пункта от пейката. Уилямс е с изтичащ договор следващото лято, като за новия сезон ще получи $8 милиона. Пат Бевърли пък е играч с доста особен характер, но е и един от най-добрите защитници по периметъра. 32-годишният гард оставяше средно по 7.9 точки, 5.2 борби и 3.6 асистенции в 51 срещи от сезон 19/20. Бевърли има активен договор до края на 2022-ра, като през следващия сезон ще си заработи $13.3 милиона.

