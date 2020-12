Хардън не е впечатлен от привличането на Уол, все още иска да си ходи

Привличането на петкратния участник в "Мача на звездите" Джон Уол въобще не е впечатлило звездата на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън, информира Ейдриън Войнаровски от ESPN. Брадата не е заинтересован в това да остане в Тексас и все още желае да бъде трансфериран в друг отбор.

Ръководството на Рокетс е провело разговори с два от фаворитите за размяна с участието на Хардън - Бруклин Нетс и Филаделфия 76ърс. "Мрежите" все още са най-високо в списъка на стрелеца, тъй като там той ще може да се събере с бившия си съотборник Кевин Дюрант и да оформи "голяма тройка" с наличието на Кайри Ървинг.

James Harden is reportedly unmoved by the signing of John Wall and continues to push the Houston Rockets for a trade.



Will the Harden-Wall remain one of the big "what if" duos?



