След 552 дни: Кевин Дюрант се завърна в игра

След 552 дни отсъствие от терените, суперзвездата на Бруклин Нетс Кевин Дюрант най-сетне изигра първия си мач с екипа на "мрежите". Това се случи през изминалата нощ при победата на Бруклин над Вашингтон със 119:114 (38:20, 30:30, 22:34, 29:30) в приятелски мач.Дюрант, който се възстановяваше от скъсано ахилесово сухожилие и пропусна целия сезон 2019/20, никак не бе изгубил ритъма си. Кей Ди се разписа с 15 точки, 3 борби, 3 асистенции и 2 чадъра при 5/12 стрелба от игра за 24 минути игрово време. Крилото оформи перфектно партньорство с Кайри Ървинг, като двамата поведоха "мрежите" към актив от 18 точки на почивката при 68:50. Кайри се разписа с 18 точки и 4 асистенции за едва 17 минути в игра.Ландри Шамет добави 13 точки за Бруклин, Тимъти Луваву-Кабаро добави 11, а с 10 точки, 6 борби и 7 асистенции остана Спенсър Динуиди.За Вашингтон отсъстваха големите звезди Ръсел Уестбрук и Брадли Бийл, но въпреки това отборът показа характер и навакса изоставането си през второто полувреме. Руй Хачимура направи силен персонален двубой срещу Дюрант, отбелязвайки 18 точки, Раул Нето добави 17 и 6 асистенции, най-големият европейски талант Дени Авдия дебютира с 15 точки при 6/6 стрелба от игра, Трой Браун-младши добави 14 точки, Мориц Вагнер се разписа с 13, а Гарисън Матюс и Томас Брайънт оставиха по 10 пункта.