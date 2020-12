НБА Любимецът на ЛеБрон отново не пощади Клипърс 14 декември 2020 | 13:29 - Обновена Прочетена 416 0



33 points & no fear.



Talen Horton-Tucker has 31 points in 3 quarters... young stud. pic.twitter.com/qZoTygywPM — Legion Hoops (@LegionHoops) December 14, 2020 За разлика от ротацията от осем души на Лейкърс, треньорът на Клипърс Тайрон Лу отново даде шанс на дълбоките си резерви и използваше 17 човека в двубоя. Звездите Кауай Ленърд и Пол Джордж прекараха по 18 минути на паркета. Лу Уилямс отбеляза 12 точки, Ленърд наниза 11, Терънс Ман остана с 10, а Джордж вкара 9 точки. 20-годишният гард на Лос Анджелис Лейкърс Тейлън Хортън-Тъкър отново опроверга доверието на старши треньора Франк Вогъл. След като вкара 19 точки в първия си мач от предсезонната подготовка, през изминалата нощ Хортън-Тъкър наниза още 33 пункта в мрежичката на градския враг Лос Анджелис Клипърс при успеха на шампионите със 131:106 (39:29, 31:34, 33:23, 28:20 ).193-сантиметровият гард, който бе определен като "специален талант" от своя съотборник ЛеБрон Джеймс, оформи "дабъл-дабъл" с 10 борби на сметката си, а към личната си статистика добави 4 асистенции и 4 отнети топки при стрелба 11/17 от игра, включително и 4/5 от тройката за 41 минути на паркета. Неофициален дебют за Лейкърс в мача направи испанският ветеран Марк Гасол, който се разписа с 6 точки, 4 борби и 5 асистенции за 22 минути като титуляр. ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис отново получиха почивка.Кайл Кузма помогна за разгрома с още 25 точки и 6 борби, Монтрез Херъл наказа бившия си отбор с 19 пункта и 11 овладени топки, Кентейвиъс Колдуел-Поуп добави 16 точки, Куин Кук записа 14 и 7 асистенции, а Маркийф Морис допълни с 11 точки.За разлика от ротацията от осем души на Лейкърс, треньорът на Клипърс Тайрон Лу отново даде шанс на дълбоките си резерви и използваше 17 човека в двубоя. Звездите Кауай Ленърд и Пол Джордж прекараха по 18 минути на паркета. Лу Уилямс отбеляза 12 точки, Ленърд наниза 11, Терънс Ман остана с 10, а Джордж вкара 9 точки.

