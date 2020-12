Лека атлетика Баршим подкрепя кандидатурата на Доха за домакин на Азиатските игри през 2030 г. 14 декември 2020 | 11:08 - Обновена Прочетена 56 0



Двукратният световен шампион в скока на височина Мутаз Есса Баршим е сред групата спортисти, които подкрепят кандидатурата на Доха за домакин на Азиатските игри през 2030 г. Миналата година Баршим успешно защити световната си титла пред родна публика на Световното първенство по лека атлетика в Доха. Той е също и двукратен шампион на Азиатските игри – през 2014 и 2010 г., сребърен олимпийски медалист от Рио де Жанейро 2016 и бронзов от Лондон 2012. View this post on Instagram A post shared by Prince Barshim243 (@mutaz.barshim)

29-годишният Баршим смята, че той самият няма да е сред участниците на Азиатските игри в Доха през 2030 г., но според него Доха предлага "някои от най-добрите места и тренировъчни съоръжения в света".



Смятам, че Азиатските игри през 2030 г. ще дойдат твърде късно за мен, но нямам съмнения, че Доха 2030 ще бъде незабравимо събитие", коментира Баршим.



