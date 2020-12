Моторни спортове Марк Маркес бе изписан от болницата след 10-дневен престой 14 декември 2020 | 10:27 - Обновена Прочетена 235 0



Шесткратният световен шампион в клас MotoGP Марк Маркес напусна болницата, в която му бе направена трета операция на счупената дясна раменна кост, 10 дена след самата интервенция. Después de 10 días en el hospital, ya estamos en casa



After 10 days in the hospital, we arrive at home pic.twitter.com/FUoPkbqxNX — Marc Márquez (@marcmarquez93) December 13, 2020 Испанецът получи фрактура по време на откриващата сезона Гран При на Испания през юли, след което се подложи на две операции и пропусна остатъка от годината. Заради тези две операции в много къс период, се наложи Маркес да мине и трети път под ножа, като възстановяването му може да отнеме до шест месеца, което почти сигурно го вади от първите няколко старта за сезон 2021 в кралския клас. Marc Returns Home@marcmarquez93 ’s progress after the surgery performed on December 3 and the start of antibiotic therapy has been deemed satisfactory by his medical team. Today he has been discharged from the Hospital Ruber Internacional.https://t.co/NkvigXuVja — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) December 13, 2020 Причина за по-дългия от очакваното престой на испанеца в болницата бе получена инфекция в областта на оперираната кост, чието лечение с антибиотик бе определено като „задоволително“ от страна на медицинския екип и Маркес бе изписан за домашно лечение. Ако той действително пропусне старта на сезона, то неговото място редом до Пол Еспаргаро в екипа на Repsol Honda може да бъде заето от Андреа Довициозо, който остана без пилотско място за 2021 година, след радялата си с Ducati в края на 2020. Друг вариант е тест пилотът на японския производител Щефан Брадъл, който замести испанеца през този сезон, отново да застане на старт.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 235

