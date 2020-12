Конте: Някои играчи може и да напуснат

Наставникът на Интер Антонио Конте намекна, че в клуба може да има изходящи трансфери през януари и изрази задоволство от представянето на своите играчи при победата с 3:1 над Каляри.



След късен обрат Интер стигна до нова победа (видео)

"Момчетата заслужават похвала. Изиграхме добър мач и създадохме много положения през първата част, но изостанахме с един гол. Тези ситуации могат да окажат въздействие, момчетата реагираха добре. Треньорът трябва да се притеснява, ако неговите футболисти не създават опасности в атака. Алесио Краньо определено е Играч на мача. В сряда вратарят на Шахтьор (Донецк) също направи добри спасявания. Създадохме доста положения за гол, но не успяхме да реализираме всичките. Понякога просто трябва да преодолееш препятствието със сърце. Бяхме разочаровани от двете нулеви ремита с Шахтьор, които ни костваха отпадането. Не беше лесно да обърнем такъв несправедлив резултат.

