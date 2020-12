Снукър Селби разгроми Рони и изравни рекорд на Хендри 13 декември 2020 | 22:47 Прочетена 459 0



2020@markjesterselby has successfully defended his #ScottishOpen title!



Live blog updates: https://t.co/KVE8mgM8YE pic.twitter.com/VDPid6Mooz — Eurosport UK (@Eurosport_UK) December 13, 2020 Марк Селби категорично победи Рони О'Съливан с 9:3 във финала на Откритото първенство на Шотландия по снукър. Веселяка от Лестър получава 70 хиляди паунда и трофея "Стивън Хендри", като именно негов рекорд изравни с успеха си в последния мач от турнира - от 11 поредни спечелени ранкинг финали. "Марк игра фантастично, аз не направих нищо лошо, но понякога не реализираш достатъчно точки. Днес просто не бях достатъчно добър и във финал това не е достатъчно. Играх доста мачове този сезон, така че имах достатъчно игрова практика, но аз съм на 45 години, а и снукърът не става по-лесен с години. Но сезонът ми е доста добър до момента, но днес беше от дните, когато беше много трудно.



Искам да играя за всяка топка, искам постоянно да играя с Марк и да се боря за всяка топка. Не знаех, че съм нарушил някои правила, но всеки ден се учиш на някакви правила в снукъра", каза Рони.



#AndStill https://t.co/0mCRoqdsmX Scottish Open champion, @markjesterselby!



The defending champion defeats Ronnie O'Sullivan 9-3 to win his 19th ranking title



That’s now 16 wins from his last 17 ranking finals #HomeNations pic.twitter.com/HM5QmaCgCW — World Snooker Tour (@WeAreWST) December 13, 2020 "Фантастично е, всяка купа в днешно време е голямо постижение. Не бих казал, че играх фантастично. Имаше някои фреймове, в които можех да се справя по-добре, но най-важното беше, че Рони не можа да намли до 3:5 и стана 6:2 за мен. Фантастично е да изравня рекорда на Хендри от 11 поредни победи във финали. Не е лесно в днешно време да печелиш троифеи, така че съм доволен. Имам много неща да подобрявам, имах някои неточности с щеката и трябва да тренирам повече. Винаги е хубаво да защитиш титла, може би е едно от най-трудните неща.



Ако мога да избирам, бих искал да побеждавам Рони във всеки финал за титла, защото той е най-добрият. Може би му трябваше нова тапа на щеката днес", сподели Селби.

