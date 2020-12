Аталанта се върна към головете и победите в Серия "А"

Отборът на Аталанта постигна убедителна победа с 3:0 при домакинството си на Фиорентина от 11-ия кръг на Серия "А". По този начин бергамаските прекъснаха поредицата си от три шампионатни мача без успех, като в последните два от тях те дори не бяха отбелязали гол.

В 44-ата минута Дуван Сапата запази топката в противниковото наказателно поле и я прати към Робин Госенс, който се разписа с шут отблизо. В 55-ата пък Руслан Малиновский беше точен директно от пряк свободен удар. В 63-ата при центриране от корнер Берат Джимсити отклони с глава топката към Рафаел Толой, който също с глава оформи крайното 3:0.

COSÌ RAGAZZI!! Torniamo alla vittoria in @SerieA!

YES GUYS!! Back to winning ways in the @SerieA_EN!#AtalantaFiorentina #SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/jxYQOYZOFB