Зимни спортове Швеция спечели щафетата за мъже от СК, България завърши на 18-о място 13 декември 2020 | 16:55 Прочетена 151 0



копирано

Отборът на Швеция спечели щафетата на 4 по 7.5 км за мъже от Световната купа по биатлон в Хохфилцен (Австрия). Пепе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самюелсон изминаха трасето за 1:16.31.5 час. Шведите използваха 8 допълнителни патрона и не влязоха в наказателна обиколка. Just like in 2018, @SwedenBiathlon win the men's relay in Hochfilzen!



@SwedenBiathlon

@NSSF_Biathlon

@skiverband



Rewatch the men's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/X6FFw1fb79 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 13, 2020 На второ място остана квартетът на Норвегия на 5.7 секунди с 11 допълнителни патрона и една наказателна обиколка. Последният пост между Йоханес Тингес Бьо и Себастиан Самюелсон беше изключително интересен. На първата стрелба шведът стреля без грешка, а Бьо използва един допълнителен патрон. По обиколката норвежецът отново излезе начело, но на последната стрелба не успя с трите допълнителни патрона и въртя наказателна обиколка, а Самюелсон успя да повали мишените с два допълнителни патрона и до края не изпусна водачеството. Perfect prone from @MartinPonsi and @tarjei_boe - and both Sweden and Norway put a little bit of distance between them and the rest of the field.



Watch the men's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/EYtOAXgRIE — IBU World Cup (@IBU_WC) December 13, 2020 Третото място зае Германия на 44.1 секунди със 7 допълнителни патрона и без наказателна обиколка. В топ 6 са още Русия, Чехия и Франция, като французите въртяха три наказателни рунда. Щафетата на България в състав Димитър Герджиков, Владимир Илиев, Антон Синапов и Благой Тодев завърши на 18-о място от 25 тима. Българите направиха добро състезание, финишираха с пасив от 5:30.1 минути с 11 допълнителни патрона и без наказателна обиколка. Следващият кръг от Световната купа ще се проведе отново в Хохфилцен от 17 до 20 декември. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 151

1