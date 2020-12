Химки губи търпение и гони двама основни играчи

Трагичното представяне на баскетболния отбор на Химки в Евролигата няма как да не е от основно значение за смразяващата обстановка в съблекалнята на руснаците. Според руския журналист Артьом Комаров клубът е недоволен от представянето на двама от основните си играчи - Янис Тима и Йонас Йеребко, и смята да се раздели с тях в близко бъдеще.

Khimki is dissatisfied with Janis Timma and Jonas Jerebko, I’ve been told by a source close to the club. The Russian powerhouse is considering to part ways with both players.