Словенец спечели сензационно първото спускане за сезона

Словенецът Мартин Чатер изненадващо спечели първото спускане за сезона при мъжете от Световната купа по ски-алпийски дисциплини. 27-годишният състезател стартира с 41-и стартов номер и триумфира във френския курорт Вал д'Изер с време 2:04.67 минути. Словенецът записа първа победа в кариерата си за Световната купа.

How do you win your first World Cup race with bib 41?

Ask #Martinater.. amazing Downhill run at @criterium1neige!#fisalpine pic.twitter.com/IdVPvXTINQ