ММА Фигередо и Морено не се победиха след брутална война 13 декември 2020 | 14:17 Прочетена 67 0



копирано

танахме свидетели на една от най-добрите битки в историята на категория муха. Шампионът Дейвисън Фигередо се изправи срещу Брандън Морено в главната битка на UFC 256 , което се проведе в Лас Вегас. Двамата си спретнаха брутална война, в която до последно никой не смееше да прогнозира как ще я отсъдят съдиите. В първите два рунда видяхме брутални размени на удари от двете страни.



Двамата бойци показаха голяма издръжливост. Фигередо беше много по-агресивен и в тези два рунда изобщо не уважаваше силата на своя съперник. Дейвисън постоянно пресираше и не се притесняваше да влиза в размени на брутални крошета. В третия рунд обаче нещата започнаха да се променят. Морено вкара много добри попадения и без съмнение спечели рунда, след като Фигередо му вкара брутален ритник в слабините.



Рефера беше принуден да отнеме една точка от актива на шампиона след този ритник. В четвъртия рунд Морено няколко пъти разклати шампиона, който някак си успя да оцелее. Брандън показа огромно сърце и издръжливост, но същото може да се каже и за бразилеца. В петия рунд Фигередо беше една идея по-активен, а Морено имаше проблем с лявата ръка и просто доиграваше срещата.



Битката им стигна до решение, което беше равенство - (48-47, 47-47, 47-47). Фигередо щеше да спечели, ако не беше загубената точка в 3-тия рунд. Дейна Уайт сподели, че това е най-великата битка в историята на тази категория. Със сигурност в близко бъдеще ще видим реванш. След битката Фигередо сподели, че имал проблеми със здравето и часове преди боя бил в болницата. Той сподели още, че е готов за реванш. View this post on Instagram A post shared by Full Violence ™ (@fullviolence) mma.bg Дейвисън ФигередоUFC 256

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 67

1