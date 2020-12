Флойд Мейуeдър дал съвет на Джошуа как да победи Кубрат Пулев

След победата британецът отиде почти веднага към Флойд. Двамата се прегърнаха и размениха няколко думи, а по-късно Мейуедър коментира пред SkySports:



"Винаги е хубаво да изгледаш добър мач".

Джошуа пък разкри какво го е посъветвал Флойд:

Харесван или не, Кобрата накара цяла България да затаи дъх

"Боксът е като игра на шахмат, а не пулове".

