Денвър и Голдън Стейт загряха за редовния сезон с хубав мач

Стеф Къри и Голдън Стейт Уориърс се завърнаха под светлината на прожекторите след 9-месечно отсъствие. "Войните", които пропуснаха "балона" в Орландо през лятото, спечелиха тежка предсезонна битка с Денвър Нъгетс с крайното 107:105 (31:23, 30:27, 23:27, 23:28) Къри, който изигра едва пет мача през миналия сезон, се завърна в игра с 10 точки за 21 минути. Кент Бейзмор наниза 13 пункта за Уориърс, Деймиън Лий добави 12, а Джордан Пул, Майкъл Мюлдър и новото попълнение Кели Убре-младши се разписаха с по 10 точки. В ротацията на Стив Кър не попаднаха титулярите Дреймънд Грийн и избор №2 в Драфта Джеймс Уайзмън, като на тяхно място в подкошието се бореха Ерик Паскал и Кевон Лууни.Никола Йокич бе под пара за Денвър с 26 точки, 10 борби и 5 асистенции при 9/11 стрелба от игра. Гари Харис добави 11 точки, докато Монте Морис отбеляза 10. Дебют за Нъгетс направи аржентинският плеймейкър Факундо Кампацо, който вкара 8 точки и направи 3 асистенции за 24 минути на паркета. 0



