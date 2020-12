Зимни спортове Гигантският слалом за жени бе отложен 13 декември 2020 | 11:25 Прочетена 55 0



копирано

Вторият гигантски слалом за жени в Куршевел бе отложен заради опасна писта, обяви Международната федерация по ски (ФИС). Стартът от световната купа по ски-алпийски дисциплини е пренасрочен за понеделник. "Не можем да гарантираме безопасността на състезателките заради променящите се условия със снега на трасето", обявиха от ФИС. BREAKING: due to the inconsistency of the snow surface, the second Giant Slalom in Courchevel is rescheduled to tomorrow (14th December).

New starting times: 10.00 CET first run/ 13.00 CET second run.

@fisalpine

#fisalpine pic.twitter.com/SIjmw33qpY — Ski Partner - infopoint for snow sport (@ski_partner) December 13, 2020 Обилните снеговалежи в събота и в неделя през нощта направиха пистата в Куршевел много опасна, въпреки че времето се оправи днес. Обилните снеговалежи в събота и в неделя през нощта направиха пистата в Куршевел много опасна, въпреки че времето се оправи днес. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 55

1