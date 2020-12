Аржентинец донесе втората шампионска титла на Кълъмбъс в МЛС

Аржентинският халф Лукас Зелараян вкара два гола и Кълъмбъс Крю спечели втората си купа в американската Мейджър Сокър Лига (МЛС) след победа с 3:0 срещу Сиатъл Саундърс.

Кълъмбъс поведе в 25-ата минута, когато вратарят на гостите Щефан Фрай не успя да спаси шут от воле на Зелараян. Аржентинецът асистира за гола на Дерик Етиен за 2:0 в 31-та минута, след което сам оформи крайния резултат в 82-та.

Сиатъл направи невероятен обрат от 0:2 срещу Минесота във финалите на Западната конференция, но до нови геройства не се стигна.

