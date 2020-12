Околи помете поляк в стремежа си да стигне до титла

Лорънс Окои спечели междуконтиненталната титла в полутежка категория на Световната боксова организация, но съвсем скоро - може би до 6 месеца - ще се бие за световната титла. Британецът прати три пъти в нокдаун опонента си Никодем Йежевски, като в крайна сметка реферът прекрати битката, защото нямаше смисъл от повече бокс. Това е пета поредна победа с нокаут за Околи и общо 15-а в кариерата му (12 нокаута).





