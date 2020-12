Джошуа: Влизам в мача, за да унищожа Пулев (видео)

Световният шампион във версиите IBF, WBO и IBO – Антъни Джошуа, вече е в залата за предстоящия мач с Кубрат Пулев. Джошуа акцентира факта, че влиза спокоен за мача и иска да „унищожи” българина.

Очаквайте на живо: Кубрат Пулев - Антъни Джошуа

"It's all about making it a good performance and that will lead to destruction that will lead to the win."



