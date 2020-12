Бокс Странен край на битката Кузмин - Баколе на "Уембли Арена" (видео) 12 декември 2020 | 23:16 - Обновена Прочетена 2640 0



копирано



Some big shots landed in that one!



How did you score #BakoleKuzmin? — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2020

Определено решението накара мнозина специалисти и фенове да „повдигнат вежди” поради факта, че Кузмин беше далеч по-дейният боксьор на ринга. Освен това, той наложи редица силни удари в главата на Баколе, като попаденията на Баколе бяха в сериозен контраст по-малко, но в крайна сметка този пояс отиде в Баколе.



Okolie Game face



Follow #JoshuaPulev here: https://t.co/4y3aVMWc80 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2020 Странен край видяха 1000 зрители на „Уембли Арена” на мача между Сергей Кузмин и Мартин Баколе. Опитният руснак записа втората си загуба в кариерата, след като не успя да спечели Интерконтиненталната титла, след като със съдийско решение Баколе бе назован за победител.Определено решението накара мнозина специалисти и фенове да „повдигнат вежди” поради факта, че Кузмин беше далеч по-дейният боксьор на ринга. Освен това, той наложи редица силни удари в главата на Баколе, като попаденията на Баколе бяха в сериозен контраст по-малко, но в крайна сметка този пояс отиде в Баколе.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2640

1