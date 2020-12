Кентен Фийон Майе спечели преследването в Хохфилцен, Герджиков завърши на 54-о място

Французинът Кентен Фийон Майе спечели преследването на 12.5 км за мъже от Световната купа по биатлон в Хохфилцен (Австрия). 28-годишният Фийон-Мейе измина трасето за 32:38.7 минути и не допусна грешка в четирите си стрелби въпреки обилния снеговалеж. Така той записа първа победа за сезона и четвърта в кариерата си.

Les Bleus strike back - the @FedFranceSki team celebrates the first victory of the season



@quentinfillon @FedFranceSki

@EmilienJck @FedFranceSki

Johannes Dale @NSSF_Biathlon



You can rewatch the #HOC20 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/dlFZkD9rCh