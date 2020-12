Артур за трансфера си в Юве: Вдигна се повече шум, отколкото исках

“Вдигна се повече шум, отколкото исках. Щом разбрах, че ще си тръгна, исках да постъпя правилно. Барселона ми даде много. Този клуб отвори вратите на Европа за мен, това беше моя детска мечта. Това е клуб с велика история, каквато е и тази на бразилците в него. Дали оттам са се отнесли лошо с мен? Не знам, това винаги е субективно. Трудно е да се говори за това. Аз имам своите версия и история, като ми се иска някои неща да бяха станали различно, но междувременно за тях всичко е било така, както е трябвало да бъде. Те със сигурност вярват, че е трябвало да действат така, както направиха. Но всичко вече е в миналото. Така пристигнах във велик клуб, където срещнах сериозни хора, чиято насока ми носи много неща.

Arthur Melo: "I will forever be grateful to Barcelona for giving me a chance to play in Europe. I still hold affection for the club, and for the badge." pic.twitter.com/mXCzZxxKiO