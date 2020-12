Италия Артур: Кристиано е страхотен човек, казва ми дори какво да ям 12 декември 2020 | 15:38 - Обновена Прочетена 217 0



“Техният манталитет. Всъщност талантът е на първо място, но всеки знае, че те го имат. Това са тримата най-талантливи футболисти, с които съм делял една съблекалня. Но това, което тримата имат в своите глави, е невероятен манталитет на победители. Те си поставят цел, работят за нея, мислят си, че мога да я постигнат, и си оставят сърцето на терена, за да го направят. Те не се задоволяват с малко, винаги искат повече. Вкарват гол и искат още един, вкарват два и искат три, а след това и четири… Впечатляват ме, защото никога не понижават нивото или концентрацията си. Arthur Melo to @geglobo "Messi and Ronaldo? I understand the success, the mentality that these guys have is something incredible. They are not content with little. They always want more, do the second and want the third." pic.twitter.com/nX4hpnhtvI — FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) December 12, 2020 Какво ме изненада в Роналдо? Начинът му на работа. Вече знаех за това, защото хора говорят - светът на футбола е малък и научаваш за такива неща. Говорят ти за това какво прави той, но когато го видиш отблизо, то е впечатляващо. Има дни, в които се прибираме в два часа сутринта, а той започва да тренира. Кой прави подобно нещо? Кристиано. Бъзикам го и му казвам, че е болен, но какво можеш да кажеш на някой, който е спечелил толкова много пъти “Златната топка”? Той е много силен на психологическо ниво. : I was surprised by the way Ronaldo works. I already knew because people talk about it, but still. When you see it, it's impressive. There are days when we arrive back at two in the morning because we played late and he thinks about training.



[Arthur] pic.twitter.com/nSQWqOM8FK — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) December 12, 2020 Какво ми казва той? Кристиано е страхотен човек. Откакто дойдох в отбора, той много ми е помогнал, защото говорим един и същ език. Той винаги е насреща и ми помага. Например за неща, които не съм разбрал. Той дори ми казва какво да ям и какво - не. Грижа го е за останалите, винаги се опитва да помага и да допринася с нещо. Голям късметлия съм заради Кристиано и всички в съблекалнята, те са много добри хора. Ситуацията с Меси от изминалото лято? Това, което е Лео за Барселона - тяхната звезда, пристигнал е още като малък, с тази негова кариера и история… Не съм изненадан, че той пожела да си тръгне, но съм учуден от липсата на уважение на клуба към Лео. Дали иска да напусне, или не, си е негов избор", сподели Артур в интервю за "Марка".

