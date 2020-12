ЛеБрон похвали свой съотборник: Това момче е специално!

20-годишният гард на Лос Анджелис Лейкърс Тейлън Хортън-Тъкър си спечели много похвали заради представянето си в мача срещу ЛА Клипърс през изминалата нощ. Бившият възпитаник на университета Айова Стейт записа 19 точки, 9 борби и 3 отнети топки на сметката си при победата на шампионите над градския враг с 87:81 в двубой от предсезонната подготовка.

Хортън-Тъкър получи комплименти за представянето си от своя съотборник ЛеБрон Джеймс, който не взе участие в двубоя. "Казвам ви го още сега! Това момче е специално! Запомнете думите ми", написа суперзвездата на Лейкърс в "Туитър".

Telling you right now! This kid is flat out SPECIAL! Mark my words https://t.co/KOYtlFxNVV