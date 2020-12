НБА Бивш избор №5 в Драфта остана без отбор 12 декември 2020 | 14:51 Прочетена 227 0



Отборът на Мемфис Гризлис няма да разчита на хърватското крило Марио Хезоня. 25-годишният бивш избор №5 в Драфта е бил освободен от "гризлитата" и се превръща в свободен агент, съобщи Шамс Чарания от "The Athletic"". Очаква се няколко клуба да проявят интерес към услугите на Хезоня след края на тренировъчните лагери. The Memphis Grizzlies are waiving forward Mario Hezonja, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Multiple teams are expected to express interest after training camp ends. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 11, 2020 203-сантиметровото крило бе изпратено в Мемфис от отбора на Портланд през миналия месец. Юношата на Барселона има пет сезона в НБА до момента, като е изиграл общо 330 двубоя с отборите на Орландо, Ню Йорк и Портланд. Записал е средно по 6.9 точки и 3.1 борби. 203-сантиметровото крило бе изпратено в Мемфис от отбора на Портланд през миналия месец. Юношата на Барселона има пет сезона в НБА до момента, като е изиграл общо 330 двубоя с отборите на Орландо, Ню Йорк и Портланд. Записал е средно по 6.9 точки и 3.1 борби.

