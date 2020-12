Норвегия спечели женската щафета на 4 по 6 км, България зае 18-о място

Норвегия спечели женската щафета на 4 по 6 км от Световната купа по биатлон в австрийския зимен център Хохфилцен. Каролине Офигстад Кнотен, Ингрид Ланмарк Тандреволд, Тирил Екхоф, Марте Олсбу-Рьойзеланд изминаха трасето за 1:08:04.3 час, направиха една допълнителна обиколка и използваха 6 допълнителни патрона.

