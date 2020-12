Италия Ибрахимович посочи кое е най-трудното първенство за един нападател 12 декември 2020 | 14:47 - Обновена Прочетена 1198 0



“Италианското първенство. Казвам го, защото е много технично и философията в Италия е по-скоро да не получиш гол, отколкото да вкараш такъв. Чувствам се сякаш съм бил тук в различни поколения. Играл съм срещу Паоло Малдини, а сега съм в един отбор с неговия син - @Ibra_official isn't planning to retire anytime soon pic.twitter.com/4D8fBp4SUb — 433 (@433) December 12, 2020 Първия път, когато дойдох в Милан, пристигнах в клуб, борещ се за титлата. Втория път обаче ситуацията беше такава, че трябваше да върна клуба и отбора обратно на върха, където му е мястото. Това е различно предизвикателство, такова, каквото ми харесва, защото, когато кажат, че е прекалено трудно и почти невъзможно, аз се появявам и ето къде се чувствам жив. Ако мога да постигна успехи и ако съм способен да правя това, което си мисля, че мога, обратната връзка е невероятна, чевството е невероятно, защото това е по-голямо постижение от възможността да отидеш в топ отбор, който вече е на върха. Много съм мотивиран. Ibrahimovic: “As soon as you don't do that someone else will come and they will perform. I like that pressure because I don't want to be here because of what I've done before. I'm here because of what I do at the present time and that is the pressure I put on myself.” — Milan Eye (@MilanEye) December 11, 2020 След контузията ми в Звездата на Милан Златан Ибрахимович назова кое е най-трудно първенство за един нападател. 39-годишният голмайстор е играл в някои от най-силните европейски шампионати - италианския, испанския, френския и английския, като също така е преминал и през шведския, нидерландския и американския.“Италианското първенство. Казвам го, защото е много технично и философията в Италия е по-скоро да не получиш гол, отколкото да вкараш такъв. Чувствам се сякаш съм бил тук в различни поколения. Играл съм срещу Паоло Малдини, а сега съм в един отбор с неговия син - Даниел Малдини . Дано да успея да играя и със сина на Даниел, това би било чудо. Имам голям опит, головете никога не са били проблем. Просто продължавам напред. Не съм същият играч отпреди 10 години. Всички се променяме заради развитието на нашите физически гледни точки.Първия път, когато дойдох в Милан, пристигнах в клуб, борещ се за титлата. Втория път обаче ситуацията беше такава, че трябваше да върна клуба и отбора обратно на върха, където му е мястото. Това е различно предизвикателство, такова, каквото ми харесва, защото, когато кажат, че е прекалено трудно и почти невъзможно, аз се появявам и ето къде се чувствам жив. Ако мога да постигна успехи и ако съм способен да правя това, което си мисля, че мога, обратната връзка е невероятна, чевството е невероятно, защото това е по-голямо постижение от възможността да отидеш в топ отбор, който вече е на върха. Много съм мотивиран.След контузията ми в Манчестър Юнайтед си казах, че искам да играя, докато съм способен на това. Но когато играеш на това ниво, всичко зависи от представянето ти. Ако играеш добре и постигаш резултати, значи още си на топ ниво. Ако не го правиш, някой друг ще дойде и той ще се представя добре. Харесва ми това напрежение, защото не искам да съм тук заради предишните ми заслуги. Аз съм тук заради това, което правя в настоящето и това е напрежението, което поставям върху себе си. Каквото и да съм постигнал преди, сега не го намесвам, защото всеки ден трябва да показвам кой съм аз. Ето защо всеки ден вадя най-доброто от себе си. Ще продължа до момента, в който не мога да правя тези неща, които върша сега”, заяви Ибрахимович пред BBC.

