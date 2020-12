Дебютантите Уол и Казънс поведоха Хюстън към разгром над Чикаго

Предсезонната подготовка за отборите от НБА започна. В един от мачовете от изминалата нощ Хюстън Рокетс не остави шансове на Чикаго Булс след 125:104 (37:26, 31:22, 34:24, 23:32) в контролна среща. Неофициални дебюти за "ракетите" записаха новите попълнения Джон Уол и ДеМаркъс Казънс, които оставиха страхотни впечатлeния от показаното за лимитираното си време на паркета. Треньорите Били Донован (Чикаго) и Стивън Сайлъс (Хюстън) също дебютираха на новите си длъжности. Недоволната звезда на Рокетс Джеймс Хардън не се появи в игра.

First game as a Rocket for John Wall and Boogie, and they didn’t disappoint:



Wall: 13 PTS, 6/10 FG, 9 AST, 5 REB

Cousins: 14 PTS, 5/7 FG, 5 REB pic.twitter.com/K7sPPI5dgu