Фурията Майк Джеймс се доближи до "трипъл-дабъл" и унищожи Химки

.@cskabasket comes out on top in the battle of Moscow pic.twitter.com/X0wrSzKiEH — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 11, 2020 По този начин ЦСКА (М) окупира върха в класирането с актив от 10 успеха и само 3 поражения. Втори в подреждането е отборът на Барселона, който е с 9-3 и има възможност да се изравни с московците при евентуална победа над Олимпия (Милано) от 22:00. Химки пък се намира в сериозна криза и инкасира петия си пореден негативен резултат в Евролигата, за да запази последното място в класирането с баланс от 2-11.



36+9+10, 51 eff.



This @EuroLeague pic says all. pic.twitter.com/Nyylcy8MET — Marco Pagliariccio (@loupaya) December 11, 2020 Лидерът на гостите Майк Джеймс нямаше как да бъде спрян от защитата на Химки през днешния ден. Американецът остана на само една борба разстояние от "трипъл-дабъл", след като наказа опонента с върховите в кариерата си 36 точки и 10 асистенции плюс 9 борби. Плеймейкърът стреля 4/7 от зоната за две точки, 6/7 от тройката и 10/12 от наказателната линия, за да образува коефициент на полезно действие от 51.



.@TheNatural_05 was a JOKE tonight



.@TheNatural_05 was a JOKE tonight



Career-high in points and assists! pic.twitter.com/btSM2QmUt3 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 11, 2020 Дарън Хилиард добави 15 точки на сметката на ЦСКА, Никола Милутинов е разписа с "дабъл-дабъл" от 11 точки, 11 борби и 4 асистенции, а Джоел Боломбой вкара 10 точки. За Химки без изненади Алексей Швед бе топреализатор с 26 точки и 6 асистенции, а след него се наредиха Йонас Йеребко с 16, Джордан Мики с 11 и Грег Монро с 10.



