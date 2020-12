Себастиан Льоб ще се състезава за отбора на Люис Хамилтън в електрическите офроуд серии

Деветкратният световен рали шампион Себастиан Льоб ще кара в Екстремните офроуд серии с електрически автомобили през следващата година. Той ще се състезава за отбора Х44, който е собственост на седемкратния шампион във Формула 1 – Люис Хамилтън. Двамата са най-успешните пилоти за всички времена в съответните си дисциплини.

Французинът Льоб, на 46 години, ще си партнира с испанката Кристина Гутиерес, която има четири завършени състезания в Дакар. Всеки екипаж, който е съставен от мъж и жена, се състезава в специална група, целяща да повиши вниманието към промените в климата.

Here you have it

We're so excited to finally reveal our X44 car in all its glory! Ready to race! pic.twitter.com/0LKtbGapar

