Джошуа: Бях готов да ударя Пулев още на кантара, но се пазя за утре

Световният шампион в тежка категория Антъни Джошуа и претендентът Кубрат Пулев бяха разделени от охраната по време на кантара един ден преди двубоя между двамата боксьори в събота на "Уембли Арена" в Лондон.

"Пулев дрънка много глупости. От доста години съм в бокса и съм забелязал, че много боксьори подхождат по същия начин преди мача, обаче след това си го получават. Ако гледате бокс, трябва да знаете, че се прави точно така, в опит да се сплаши някого. Това не ме притеснява. Бях готов да го ударя в челюстта още там, но трябва да се пазя за утре", заяви Джошуа.

Anthony Joshua pointed in Kubrat Pulev's face during a furious exchange of words at the weigh-in for their world heavyweight title fight!



Book #JoshuaPulev here: https://t.co/i5VHesPW9w